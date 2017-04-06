養豬場血跡斑斑以為出命案 警採驗：非人血

2017-04-06 21:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉1處養豬場入口處及周邊菜園、坡地，血跡遍布，甚有拖曳血痕及碎肉，場主見狀，以為發生命案，嚇得報警；警方到場見狀，也不敢大意，拉起封鎖線，拍照採證，並採集血跡送驗，結果今天出爐，證實血跡非人血，讓警方鬆了一口氣。不過，血跡是何物所留？地方議論紛紛。

苗栗警分局頭屋派出所昨天上午7點多，接獲頭屋鄉飛鳳村1家養豬場場主報案，指他的養豬場入口處及周邊，到處留有血跡。

派出所員警前往，發現現場血跡滿布，甚有拖曳血痕及碎肉，趕緊通報分局偵查隊採證小組前往，採證小組發現養豬場前的水泥地板有血跡拖曳痕、菜園內則有二處血灘、坡地也有多處血跡拖曳痕，三處並伴隨部分碎肉。

警方除採證化驗，也對場主進行訪談，並展開周邊路口監視器，進一步釐清。幸好這些血跡，經警方進行「人類血清檢驗」，檢驗結果今天出爐，呈陰性反應，排除人血，讓警方鬆了一口氣。

這場「意外」，也引起地方議論紛紛。有居民認為可能是有人打獵，造成動物受傷流血所致；也有居民認為可能是有宵小想偷養豬場的豬隻，把豬隻弄傷遺留。但因場主也沒有精確記住自家養豬場的豬隻數量，所以也不能斷定。