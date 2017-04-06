北市大樓晚間傳火警 民眾煮食不慎險釀災

2017-04-06 20:34

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區一棟集合式高級大樓，今天晚間傳出火警，所幸消防局的駐地就在大樓的斜對面，立刻派出人車前往，循著濃濃煙味找到疑似發生火災的住戶，進入發現，原來是煮晚餐時不慎，冒出大量濃煙，導致大樓的火災警報器大響，所幸警方與消防人員到場時，屋主已自行撲滅，並未釀災。

台北市消防局119勤務中心，今天晚間7時22分據報，位於北市大同區寧夏路與涼州街口，一棟地上14層樓高，總戶數有53戶住宅大樓的火災警報器忽然鈴聲大作，由於正值下班的晚餐時分，住戶聽聞紛紛探頭查看，消防局也派出水箱車2輛、救護車1部，出動9名救災救難人員前往，所幸僅是冒出濃煙及傳出些許焦味。