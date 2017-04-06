| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
武俠小說家黃易中風逝世 享壽65歲
 首頁 > 社會

北市大樓晚間傳火警 民眾煮食不慎險釀災

2017-04-06  20:34

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區一棟集合式高級大樓，今天晚間傳出火警，所幸消防局的駐地就在大樓的斜對面，立刻派出人車前往，循著濃濃煙味找到疑似發生火災的住戶，進入發現，原來是煮晚餐時不慎，冒出大量濃煙，導致大樓的火災警報器大響，所幸警方與消防人員到場時，屋主已自行撲滅，並未釀災。

台北市消防局119勤務中心，今天晚間7時22分據報，位於北市大同區寧夏路與涼州街口，一棟地上14層樓高，總戶數有53戶住宅大樓的火災警報器忽然鈴聲大作，由於正值下班的晚餐時分，住戶聽聞紛紛探頭查看，消防局也派出水箱車2輛、救護車1部，出動9名救災救難人員前往，所幸僅是冒出濃煙及傳出些許焦味。

廣告
  • 台北市大同區寧夏路某棟高級住宅傳出火警。（記者陳恩惠攝）

    台北市大同區寧夏路某棟高級住宅傳出火警。（記者陳恩惠攝）

  • 消防局到場時，屋主已自行撲滅，所幸並未釀災。（記者陳恩惠攝）

    消防局到場時，屋主已自行撲滅，所幸並未釀災。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市 火災 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：北市大樓晚間傳火警 民眾煮食不慎險釀災


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.