旗津岸灘煙火未爆彈 觀光局否認是大港煙火
2017-04-06 20:43
「大港煙火」絢麗奪目，傳未爆煙火落海沖回沙灘嚇壞遊客，警方頂著烈日警戒維安，但觀光局否認，強調不能確定有關。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津海岸堤防內側沙灘，被人發現1顆疑似未爆彈，經查證確定未爆煙火，觀光局通知廠商處理，今運至合法煙火工廠作後續處理，居民懷疑是「大港煙火」未爆彈落海沖回岸邊，引發虛驚，觀光局強調「無法確定」。
觀光局長曾姿雯表示，這顆未擊發的煙火，因已泡海一段時間，看不出上面的編號，無法斷定是哪個單位的，大港煙火施放前及擊發後，都曾現場清點數量，當時核對數量無誤，故無法確定就是大港煙火彈。
高雄燈會藝術節首辦「大港煙火」，1、2月間共分3梯次，在西子灣、旗津1000公尺長的防波堤處，施放高空煙火，形成海空立體的大型煙火秀，吸引不少遊客搭船欣賞，第3場2月11日元宵節當晚，「大港煙火」就施放長達20分17秒的煙火，絢麗璀璨煙花照亮高雄港，令遊客留下深刻印象。
不過，傳出有煙火彈落海未爆，因潮汐改變被浪沖回岸邊卡在沙灘，直到前日被人發現報警，鼓山分局據報封鎖現場，請鑑識人員著防爆衣勘查，確認非軍方未爆彈，懷疑是煙火彈，通知觀光局帶承包商前往處理，廠商表示，當晚施放完畢會同消防檢查砲管，並沒有未擊發煙火，檢查海陸四周，也未發現未引爆落海或墜地的煙火彈。
觀光局表示，這顆未爆煙火的底火已燃燒完畢，並沒有媒介引燃煙火，但警方仍高規格警戒，據了解，未爆煙火彈被直接泡水，運送至合法煙火工廠掩埋。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 洗了就毀了！楊丞琳力勸這個不洗才有型
- 600座公園 百公廁推動認養
- 「一眉哥」拚41分 鵜鶘仍遭淘汰
- Gary閃婚圈外人 非宋智孝
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 棒球》曾參加中職測試會 香港之光圓職棒夢（影音）
- （圖多）超正幼園老師 「要逼死學生爸爸了」
- 豬哥亮病況傳聞全假的！經紀人：但有一項是真的
- 穿了30年 警察制服要改了
- 春天藝術節 聽見國樂時尚風
- 廖國棟沒見到洪秀柱 黨團等待洪回覆出席政見會
- 連5貶 新台幣爆量重貶並創近3週新低
- 中職》昨天抵台今天牛棚 羅曼準備好了
- 馬祖地政人力短缺 新北伸援手
- NASA太空殖民計畫競賽 台灣再奪全球第2
- 翻轉關西街區景觀 客委會打算「硬、軟兼施」
- 桃園3風景區流浪狗近千隻 試辦TNVR
- 南投竹高招生新噱頭 中區美術班聯招辦展覽
- 快搶票！《人間條件六》綠光加演4場
- 誠品生活文創平台expo 展現台灣在地品牌高競爭力
- 只用放大鏡 他們燒掉了11個籃球場大小的草地
- 建案降價擴大 3月北台灣建案風向球轉為黃藍燈
- 三星遭控侵權 中國法院判賠華為 3.5億台幣
- 汗毛直豎！驗屍官遇無名女屍 觸行規禁忌
- 牢記鋒哥的話 林承飛拚就對了
- 朴信惠糗掉襪 傻妞偷笑補救萌萌der
- 04/06 各報重點新聞一覽
- 新竹動物園要請假了！市府推出系列敘舊活動
- 去年第四季虧損 華航又跌落10元票面以下
- 買彩券抽Gogoro plus 台彩搶攻年輕買氣
- 川習會將登場 中國人不惜代價要攔車「告御狀」
- 敘化武攻擊案 美警告採取單邊行動
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 幫中國吸收舊屬 退將判八月
- 民安3號演習兵棋推演 賴清德有感而發
- （影音）太妍P圖成貝兒 網友笑：喝醉了？
- 一如預期！ 彰化區漁會三巨頭順利連任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：旗津岸灘煙火未爆彈 觀光局否認是大港煙火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分