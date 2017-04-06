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旗津岸灘煙火未爆彈 觀光局否認是大港煙火

「大港煙火」絢麗奪目，傳未爆煙火落海沖回沙灘嚇壞遊客，警方頂著烈日警戒維安，但觀光局否認，強調不能確定有關。（記者黃良傑攝）

2017-04-06  20:43

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津海岸堤防內側沙灘，被人發現1顆疑似未爆彈，經查證確定未爆煙火，觀光局通知廠商處理，今運至合法煙火工廠作後續處理，居民懷疑是「大港煙火」未爆彈落海沖回岸邊，引發虛驚，觀光局強調「無法確定」。

觀光局長曾姿雯表示，這顆未擊發的煙火，因已泡海一段時間，看不出上面的編號，無法斷定是哪個單位的，大港煙火施放前及擊發後，都曾現場清點數量，當時核對數量無誤，故無法確定就是大港煙火彈。

高雄燈會藝術節首辦「大港煙火」，1、2月間共分3梯次，在西子灣、旗津1000公尺長的防波堤處，施放高空煙火，形成海空立體的大型煙火秀，吸引不少遊客搭船欣賞，第3場2月11日元宵節當晚，「大港煙火」就施放長達20分17秒的煙火，絢麗璀璨煙花照亮高雄港，令遊客留下深刻印象。

不過，傳出有煙火彈落海未爆，因潮汐改變被浪沖回岸邊卡在沙灘，直到前日被人發現報警，鼓山分局據報封鎖現場，請鑑識人員著防爆衣勘查，確認非軍方未爆彈，懷疑是煙火彈，通知觀光局帶承包商前往處理，廠商表示，當晚施放完畢會同消防檢查砲管，並沒有未擊發煙火，檢查海陸四周，也未發現未引爆落海或墜地的煙火彈。

觀光局表示，這顆未爆煙火的底火已燃燒完畢，並沒有媒介引燃煙火，但警方仍高規格警戒，據了解，未爆煙火彈被直接泡水，運送至合法煙火工廠掩埋。

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