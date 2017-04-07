憑著1張結婚照 他找到300多公里外的相機失主
曾恕人和新婚妻 。（曾恕人提供）
〔記者黃良傑／高雄報導〕超用心！警察從1張結婚照片，找到300多公里遠的相機失主，失主直呼不可思議。
在台北金融業服務的張姓男子，1日帶著妻子吳女南下屏東，參加高中同學的婚禮，新郎是任職五福二路派出所員警曾恕人，張男的妻子喜愛旅遊，拍了各地旅遊照和生活照，夫妻把握南下參加同學婚禮機會，順道遊遍高雄美景，直到3日才回到台北。
夫妻騎著C-Bike遊覽高雄美景，相機不慎從背包滑落掉出，掉在人行道草皮未察覺，被林姓路人拾獲交到前金分駐所，這台白色Canon相機未留下任何失主資料，員警登記完拾獲人林先生資料後，正苦思不知如何才能找到相機主人。
副所長吳佳霖靈機一動，試從相機記憶卡中的相片拼湊線索，但一看傻眼了，因為記憶卡內上千張照片，有各地各國風景，副所長不放棄，試圖一張張尋找有無門牌號碼、車牌號碼，或任何蛛絲馬跡。
他抽絲剝繭翻找了5、600張照片後，突然1張婚禮照吸引吳佳霖的目光，眼睛瞬間定格這張照片上，竟有新興分局同事婚紗照，馬上翻拍這對夫妻的合照，傳給任職五福二所的新郎曾恕人，詢問照片男女主角是否認識，曾恕人表示失主就是他的高中同學，得知同學遺失相機，立刻轉知尋獲白色相機，找回了夫妻的「珍貴記憶」。
張男表示，記憶卡中有他同學和老婆到國外蜜月旅行，用相機拍了2人許多甜蜜照片，另有許多家人生活照，當回到台北時才發覺相機不見，「萬金買不回美好記憶」，夫妻說，也不可能再重遊相機裡的景點，難過了好幾天，期盼有好心的人拾獲歸還，心裡知道機會渺茫。
夫妻本打算上臉書求救，沒想到竟然是一張參加婚禮照片，意外讓相機找到主人，夫妻說，相機價值雖然不高，但裡面的照片有滿滿回憶，對兩人來說是無價之寶，感謝新郎的同事，更謝謝拾機不昧的林先生拾到、送回「愛的回憶」。
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