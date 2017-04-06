退休將軍變詐騙歹徒？ 偵查隊長用2元KO他

2017-04-06 21:49

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局偵查隊長李昆燁，今日發現，將軍退休的舅父被詐騙集團盜用LINE帳號，瘋狂要好友幫忙周轉，李昆燁發現後，假意匯錢，他打算匯出1元，將歹徒使用的帳戶列為警示帳戶，讓歹徒的人頭帳戶不能用，詐得贓款也無法領出，但匯款後出現錯誤，不料兩光的歹徒才說給錯帳戶號碼，最後李昆燁拿到正確的人頭帳戶後，一天用2塊錢終結歹徒2個詐騙帳號。

李昆燁的舅父是將軍退休，今日因為LINE帳號疑似被詐騙集團盜用，開頭就問李昆燁「在忙嗎，有件事想麻煩你」，李昆燁一看就知道口氣不像熟悉的舅父，一聊之下，果然「舅父」是來借錢的，歹徒開口向他借3萬，表示過幾天就會還。

李昆燁認為，歹徒使用的詐騙手法，是以千元不等的價錢，向街友、吸毒欠錢者等不明人士購買人頭帳戶後，再盜用民眾的帳號，以便騙取贓款。由於詐騙帳戶在沒有匯錢，都是詐騙未遂，所以李昆燁預計匯1元錢給歹徒，然後再向165反詐騙專線提報警示帳戶。

沒想到一匯款發現帳戶出現錯誤，歹徒還跟李昆燁說「拍謝」，剛剛帳戶打錯了。拿到正確的人頭帳戶後，李昆燁順利匯款，並到派出所報案，將歹徒使用的帳戶列為警示帳戶，但歹徒還不死心，今日下午又向李昆燁騙錢，誆稱「警示帳戶」不能用了，要請李昆燁再匯款到另一個帳戶，一天下來李昆燁用2塊錢，攔截兩個警示帳戶，讓部分警察看見後直稱是「防詐好招」。

李昆燁說，用1元阻擋詐騙集團，除了讓詐騙集團不能再使用騙來的人頭帳戶外，還可以讓來不及被盜領出來的贓款能還給被害人，如果發現親友被盜，可以到LINE官方網站尋求協助，停用被盜的帳號，以免更多人落入詐騙陷阱。

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