| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
武俠小說家黃易中風逝世 享壽65歲
 首頁 > 社會

毒染大學校園！美籍遊學生包裹運毒被羈押

2017-04-06  20:48

〔記者李立法／屏東報導〕以學習中文名義寄宿大學校園的美籍男子喬納生，陸續從加拿大郵寄大麻包裹到台灣，並從eBay網站購買疑似含有毒性的迷幻魔菇，打算在大學宿舍種植，屏東地檢及調查站接獲線報，在喬納生大學宿舍內起出大麻及疑似有毒的魔菇種子包，檢方以運輸2級毒品重罪將喬納生聲押獲准。

28歲的喬納生今年2月間，以來台學習中文名義，申請寄宿某大學直到8月完成語文課程，屏東檢調3月間接獲線報，指喬納生暗地從事包裹運毒，日前持搜索票至喬納生的單人宿舍搜索，果然發現一包經過乾燥處理、重約32公克的2級毒品大麻，遂予以查扣並將喬納生帶回偵訊。

喬納生向檢調供稱該大麻是透過友人從加拿大寄來的，他從10幾歲起就開始吸大麻，不知道在台灣吸大麻是違法。

檢調發現喬納生還從eBay網站購買疑似含有毒性的迷幻魔菇，打算遊學期間在大學宿舍內種植，但種子包尚未開封，接著學校又陸續接到從加拿大寄來的4個包裹，收件人均署名喬納生，包裹內都是大麻，遠超出一個人的吸食份量。

「難道想在大學校園販毒或開毒趴？」檢調懷疑喬納生以包裹運毒的動機，但喬納生避重就輕，檢方以運輸2級毒品為本刑7年以上重罪，有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，向屏東地院聲押獲准。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 屏東檢調在喬納生的大學宿舍內起出郵寄的大麻。（記者李立法翻攝）

    屏東檢調在喬納生的大學宿舍內起出郵寄的大麻。（記者李立法翻攝）

  • 屏東檢調在喬納生的大學宿舍內起出疑似有毒的魔菇種子。（記者李立法翻攝）

    屏東檢調在喬納生的大學宿舍內起出疑似有毒的魔菇種子。（記者李立法翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 包裹運毒 外籍生 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：毒染大學校園！美籍遊學生包裹運毒被羈押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.