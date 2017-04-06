毒染大學校園！美籍遊學生包裹運毒被羈押

2017-04-06 20:48

〔記者李立法／屏東報導〕以學習中文名義寄宿大學校園的美籍男子喬納生，陸續從加拿大郵寄大麻包裹到台灣，並從eBay網站購買疑似含有毒性的迷幻魔菇，打算在大學宿舍種植，屏東地檢及調查站接獲線報，在喬納生大學宿舍內起出大麻及疑似有毒的魔菇種子包，檢方以運輸2級毒品重罪將喬納生聲押獲准。

28歲的喬納生今年2月間，以來台學習中文名義，申請寄宿某大學直到8月完成語文課程，屏東檢調3月間接獲線報，指喬納生暗地從事包裹運毒，日前持搜索票至喬納生的單人宿舍搜索，果然發現一包經過乾燥處理、重約32公克的2級毒品大麻，遂予以查扣並將喬納生帶回偵訊。

喬納生向檢調供稱該大麻是透過友人從加拿大寄來的，他從10幾歲起就開始吸大麻，不知道在台灣吸大麻是違法。

檢調發現喬納生還從eBay網站購買疑似含有毒性的迷幻魔菇，打算遊學期間在大學宿舍內種植，但種子包尚未開封，接著學校又陸續接到從加拿大寄來的4個包裹，收件人均署名喬納生，包裹內都是大麻，遠超出一個人的吸食份量。

「難道想在大學校園販毒或開毒趴？」檢調懷疑喬納生以包裹運毒的動機，但喬納生避重就輕，檢方以運輸2級毒品為本刑7年以上重罪，有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，向屏東地院聲押獲准。

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