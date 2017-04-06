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偷盆栽價值15萬元 竊嫌：太識貨

2017-04-06  20:05

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港分局接獲民眾報案，指住家前面15盆盆栽遭竊，員警調閱監視器鎖定蔡姓男子涉嫌，通知蔡嫌到案說明，他坦承開車行經看到盆栽很美，下車搬了15盆回家觀賞，員警告知一盆價值1萬元，蔡男苦笑自己「太識貨」！

蔡嫌（50歲）在北港牛墟擺攤，3日早上擺攤前行經北港民主路一戶民宅前，見屋前擺放許多盆栽，見四處無人竟下車涉嫌搬了15盆在後車廂後離去，員警調閱監視器根據車牌通知蔡男到案說明，蔡嫌接獲員警通知後，把15盆盆栽載回還給失主，警訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

北港派出所所長劉泓寬表示，根據失主報案指稱，被偷的15盆盆栽是「犁頭草」，一盆就要1萬元。

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  • 蔡男涉嫌偷竊犁頭草盆栽犯案過程被監視器拍下。（記者黃淑莉翻攝）

    蔡男涉嫌偷竊犁頭草盆栽犯案過程被監視器拍下。（記者黃淑莉翻攝）

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標題：偷盆栽價值15萬元 竊嫌：太識貨


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