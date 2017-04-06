痛！退休警怒指鄰居鼻 然後就被咬了...

2017-04-06 18:49

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市一名林姓退休員警，去年遭徐姓鄰居幹譙，氣得伸出食指，比著徐男的鼻子質問，徐男見狀，反而硬生生朝他的指頭啃下去，當場濺血，徐妻聞訊到警局幫腔，亦出言羞辱，激怒林男，對徐氏夫妻提出公然侮辱及傷害告訴，基隆地院法官日前判徐男罰金5000元、拘役20日，徐妻罰金5000元；另民事部分，夫妻倆共應賠償1萬8480元。

徐男長期洗腎，領有極重度身心障礙證明，去年1月28日下午3時40分，與林男在基隆七堵國小旁人行道相遇，因細故口角，怒罵一聲「X」，林男自認受辱，以食指比著徐男鼻頭，質問為何口出穢言。

說時遲，那時快，徐男乘其不備，張口猛咬林男食指，致其指頭有一處開放性傷口，林男不甘示弱，將徐男推倒在地。

兩人在警局談和解時，徐妻到場助陣，突冒出「不要臉的東西」等語，林男憤而對夫妻倆提告，並求償撫慰金14萬9520元。

兩夫妻得悉事情大條，盼林男能考量徐男年事已高，健康不佳，徐妻需照顧孫子，請求林男「高抬貴手」，惟林男的手已被咬傷，還花480元醫藥費包紮，不願撤告。

法官認為徐氏夫妻犯行明確，依法量刑；至於民事賠償，考量林男的社會地位為退休員警，兩老經濟勉強維持，判賠1萬8480元。均可上訴。