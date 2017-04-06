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水泥預拌車撞小客車 網友：獨腳仙變跛腳仙

警方表示，水泥預拌車駕駛疑似煞車不穩，才會撞上小客車。（記者許展溢翻攝台灣新聞記者聯盟＆爆料平台）

2017-04-06  19:30

［記者許展溢／苗栗報導］竹南鎮公義路、科專七路今天中午12點左右，發生一起水泥預拌車撞上黑色自小客車意外，目擊民眾拍下照片，上傳臉書社群《台灣新聞記者聯盟＆爆料平台》，隨即引起臉友們熱烈討論，有網友形容，這車根本是被撞到像「獨腳仙變跛腳仙」。

警方指出，水泥預拌車駕駛是一位52歲張姓男子，為桃園人，中午要從新竹漁港開往頭份市，行經公義路、科專七路時，疑似煞車不穩，撞上停在路邊小客車。

只是這一撞，小客車馬上變形，有網友說，被撞成一塊餅乾，還有網友問，難道這是在進行最新的撞擊測試嗎？

目擊者將照片拍下發文至臉書社群，網友們開始紛紛討論，直說這車被撞的「像是紙漿糊做的」，實在慘不忍賭，要是有人坐在上面，存活機率恐怕不高。

不過有網友則將焦點放在，小客車旁的牆壁，認為這牆壁看起來像是木板，材質也太好了，竟然能抵擋得住水泥預拌車瞬間撞擊，一點損壞都沒有。

警方表示，小客車是附近一間公司專用車，停在路邊，還好當時車上沒有人，所幸沒造成任何傷亡，張男也沒有受傷及酒駕。後續將再進一步釐清相關情況。

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  • 有網友形容，這輛黑色小客車根本是被撞到像「獨腳仙變跛腳仙」。（記者許展溢翻攝台灣新聞記者聯盟＆爆料平台）

    有網友形容，這輛黑色小客車根本是被撞到像「獨腳仙變跛腳仙」。（記者許展溢翻攝台灣新聞記者聯盟＆爆料平台）

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