水泥預拌車撞小客車 網友：獨腳仙變跛腳仙
2017-04-06 19:30
警方表示，水泥預拌車駕駛疑似煞車不穩，才會撞上小客車。（記者許展溢翻攝台灣新聞記者聯盟＆爆料平台）
［記者許展溢／苗栗報導］竹南鎮公義路、科專七路今天中午12點左右，發生一起水泥預拌車撞上黑色自小客車意外，目擊民眾拍下照片，上傳臉書社群《台灣新聞記者聯盟＆爆料平台》，隨即引起臉友們熱烈討論，有網友形容，這車根本是被撞到像「獨腳仙變跛腳仙」。
警方指出，水泥預拌車駕駛是一位52歲張姓男子，為桃園人，中午要從新竹漁港開往頭份市，行經公義路、科專七路時，疑似煞車不穩，撞上停在路邊小客車。
只是這一撞，小客車馬上變形，有網友說，被撞成一塊餅乾，還有網友問，難道這是在進行最新的撞擊測試嗎？
目擊者將照片拍下發文至臉書社群，網友們開始紛紛討論，直說這車被撞的「像是紙漿糊做的」，實在慘不忍賭，要是有人坐在上面，存活機率恐怕不高。
不過有網友則將焦點放在，小客車旁的牆壁，認為這牆壁看起來像是木板，材質也太好了，竟然能抵擋得住水泥預拌車瞬間撞擊，一點損壞都沒有。
警方表示，小客車是附近一間公司專用車，停在路邊，還好當時車上沒有人，所幸沒造成任何傷亡，張男也沒有受傷及酒駕。後續將再進一步釐清相關情況。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 六都房市迎春？ 3月移轉棟數年增3成
- 下週一鋒面報到 吳德榮：北台灣天氣不穩有陣雨
- 迪士尼公主音樂會全球首演 台中場邀樂迷變裝公主王子走紅毯
- 郭書瑤請吃紅龜粿 條件是...
- 雷光夏操刀北影主旋律 預告影展從「音樂」出發
- 敘利亞化武攻擊 歐盟援助添變數
- 家中衰事連連 他找師父開棺見阿嬤成蔭屍...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 投資中國慘賠 董座鬧雙包 富驛-KY明打入全額交割
- （影音）春風遭爆嗆聲 急撇清：我還扶他
- 國小新生今報到 高市鳳一戶所駐校馬上辦
- 桌球》挺老婆戰東京奧運 江宏傑進軍日桌聯賽
- （影片）美高中生神翻拍拉拉鍊 肖想艾瑪史東當舞伴
- 中職》球隊「慢熱」林益全相信悍將的抗壓性
- 《台股青紅燈》清明之後
- 小資族輕鬆投資 台銀黃金存摺200元就能買
- 西亞李畢福失控K路人無罪
- 水湳經貿園區設中水道系統 年底完工
- 中美晶3月營收51.45億元 月增率17.4％
- 東大圖書館月吸1.5萬人 立委團也來了
- NBA》詹皇轟36分擊敗塞爾提克 騎士坐穩東部龍頭
- 牛肉哽喉警消線上救命 他獲救央求學習哈姆立克法
- 免費學英語 Cool English線上平台改版亮相
- 自由限時批》久違了，金小刀！
- 玖壹壹春風 被爆教唆小弟打人
- NBA》真的好想拿大三元 魏少哨響前罰球藏不住野心（影音）
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- Netflix效法臉書 告別星星評分改按讚、爛
- 民安3號演習兵棋推演 賴清德有感而發
- 台鐵春節休假裁決 工會向勞動部喊話
- 《中英對照讀新聞》Nike finally launches its first plus-size range of sportswear Nike終於推出首款大尺寸運動服飾系列
- 連假偷排廢水 萬丹10畜牧場挨罰
- 一如預期！ 彰化區漁會三巨頭順利連任
- 自由廣場》〈青年論政〉李凈瑜與記者
- 美連鎖鞋店Payless 申請破產保護
- 受匯率影響 外資：台積電Q1營運支出多2.5％
- 醫病》阿公反覆發燒又畏寒 探孫送醫才發現罹癌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：水泥預拌車撞小客車 網友：獨腳仙變跛腳仙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分