為債所苦！ 女里長持刀辦公室內自殘

2017-04-06 21:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕里長自殺！新北市中和區中安里里長林素媛於今下午3時許在里長辦公室酒後持菜刀割左手肘欲自殺，砍完打電話給朋友說「我要死了！」林素媛友人接完電話趕緊報警同時趕抵里長辦公室，所幸刀傷非常淺，現已送往永和耕莘醫院包紮，生命無虞。警方初步調查，林素媛疑似是因債務問題才會輕生。

警消趕抵時，警方調查，林素媛在辦公室桌上留下遺書，遺書上除交代在清潔隊任職的丈夫要照顧好兒女、父母，對於尋短原因並無交代。消防人員說，一走到里長旁就聞到酒味，所幸刀傷僅1公分，並未大量出血，送抵醫院包紮完畢後無大礙，現交由林素媛丈夫照料中。

中和區公所表示，林素媛里長已連4任，現服務超過13年，中安里民也表示，林擔任里長非常熱心，許多大小事都親自處理，也與警方有良好的橫向聯繫，里民耳聞里長輕生消息也非常訝異，直呼「平時看來未有異狀，真的很突然！」

地方人士透露，林素媛大約2、3年前有欠一筆債務，但確切多少錢並不清楚，聽說已經還清，但沒想到債務仍未清償，導致林輕生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980