疑涉幸福人壽賤賣土地案 澳門賭王帳房被拘提
2017-04-06 18:33
〔記者錢利忠／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰涉掏空公司67億多元，一審被依違反保險法、洗錢等罪判刑28年、併科罰金9億元；鄧文聰近來雖積極想辦保，但台北地檢署偵辦幸福人壽涉賤賣信義計畫區D3土地給富創建設一案，發現澳門賭王何鴻燊的帳房、富創前董事長馮志明疑涉案，今天趁馮男準備搭機出境前，將他拘提到案，現仍在偵訊中，案由為保險法。
當初特偵組偵辦幸福人壽一案，將尚未偵結的D3土地賤賣案等部分，發交北檢調查；檢調獲報，98年4月16日，幸福人壽代金享建設以28.18億元拍下D3土地，但這塊地後來卻以23億元賣給富創，其中疑涉賤賣。
檢方調查，資本額8億元的富創，其辦公室就登記在幸福人壽樓上，董事長是香港商金皇置業負責人馮志明；當時市場傳聞，鄧文聰才是富創公司實際負責人，98年4月9日，特偵組為此曾搜索富創。
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