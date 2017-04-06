2月大女嬰哭鬧不止 狠父竟餵FM2毒奶致死

2017-04-06 18:03

［記者黃捷／台北報導］37歲陳姓父親忍受不了2個月大的女兒哭鬧，竟將含有三級毒品FM2成分的安眠藥物摻入奶粉，沖泡後餵食，導致女兒中毒休克身亡。陳男事後向檢警哭訴，後悔自己犯下大錯，但士林地檢署認為，陳男明知女兒身體發育尚未健全，過量餵食藥物可能致死，還犯下這項罪行，今依殺人罪將他起訴。

檢警調查，陳男婚後與妻子生下一對兒女，去年7月案發時，兒子年約3歲，女兒僅2個月大，因病長期到台北振興醫院、陽明醫院看診，領取含有FM2成分的安眠藥物。

陳男因受不了女兒哭鬧，嘗試將他看診取得的安眠藥物磨成粉末，摻入奶粉中沖泡餵食，見女兒真的熟睡，之後便多次使用同樣方法哄睡，未料去年7月26日晚間，女兒再次服用毒奶熟睡，再也沒有醒來，陳男與妻子隔天凌晨才發現，緊急送往台北馬偕醫院，但仍宣告不治。

陳男到案後痛哭表示，他想讓女兒安靜一點，才會磨碎半顆藥物餵食，原以為只餵一點點應該沒關係，沒想到竟會害死女兒，「我如果不愛她，就不會借錢生下她，我真的不是故意的，很後悔...」；妻子則稱不知道陳男在奶粉裡摻藥。

法醫解剖遺體，確定女嬰是因食用FM2，引起急性藥物中毒休克致死，士林地檢署因此依殺人罪起訴陳男。