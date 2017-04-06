力霸掏空案 高院判王又曾妻、子女連帶賠償亞太電信263億

2017-04-06 17:51

〔記者楊國文／台北報導〕力霸東森集團淘空案，創辦人王又曾雖潛逃赴美車禍去世，被害人亞太電信（前身亞太固網）指控遭王又曾等人淘空263億元，仍對王的妻子王金世英、王家子女提起附帶民事求償，高等法院認定，王又曾主導下，王家人涉及「虛設公司」、「購買公司債」等九大弊情，掏空亞太電信達263億多元，今判決王令台、王令一、王令楣、王令僑等王家4名子女、王妻王金世英和人頭負責人共12人，應連帶賠償亞太電信263億多元；還可上訴。

判決也指出，東森集團前總裁王令麟遭亞太電信控告涉及「Cable Modem」案，應連帶賠償9點74億元，但高等法院認定，王令麟出售東禾媒體公司股權，純粹是處分個人名下財產，並非執行東大媒體或東森媒體董事職務，並不構成公司法第23條第2項、民法第28條的連帶賠償責任，加上對王令麟提出附帶民事訴訟已超過二年求償時效，因此予以駁回。

高院也指出，應連帶賠償的被告王令台、王令僑、王令一、王家幹部郭立力等4人已被法院裁定破產，因此，是否能從他們身上實際拿到錢來賠償，仍未確定。

據指出，力霸案中，王又曾在美國車禍身亡，他的子女，包括長子王令台、4子王令麟、5子王令僑、么子王令興、長女王令楣等人，均已執行完畢或獲假釋出獄。