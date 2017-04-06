扯！兒女面前偷掐辣臀 父被抓包嗆：叫警察呀
2017-04-06 17:33
［記者黃捷／台北報導］63歲駱姓男子帶著3名未成年兒女出門，竟做最壞榜樣，趁穿越馬路的機會，掐捏鄰近熱褲辣妹的臀部，他被辣妹抓包，馬上大聲回嗆：「你不要亂講，我沒有碰到你，要不然叫警察！」士林地方法院認為，辣妹與駱男素不相識，沒必要冒誣告風險，而駱男急於否認，益顯心虛，遂依違反《性騷擾防治法》判拘役40天，易科罰金4萬元，可上訴。
辣妹指控，去年8月14日晚上在北市士林某路口，她右手勾著男友的左手，2人並行過斑馬線，駱男牽著女兒從她右後方走到左前方，經過時肩膀撞到她，她往男友身上跌了一下，緊接著右臀被掐了一下，他立刻告訴男友，並轉頭朝向駱男，以眼神示意。
男友也供稱，過馬路時他正在玩手機，女友突然撞他一下，他問：「幹麻？」，平時斯文的女友竟回：「幹，他摸我屁股！」讓他很驚訝，他依循女友眼神看向駱男，再問：「是不是他？」駱男此時突然大聲回嗆：「你不要亂講，我沒有碰到你，要不然叫警察！」
駱男則否認犯行，警詢時供稱過馬路時，辣妹因閃車往後退，才會碰到他，偵審期間卻又改稱，過馬路時因辣妹與男友沒有要動，才會繞過辣妹，突然前方有計程車經過，他往後閃才撞到辣妹，雙手全程牽著13歲的女兒，根本沒手掐臀；辯護律師也表示，駱男主動要求報警，並配合警方調查，證明他問心無愧。
法官認為，辣妹與駱男素不相實，沒必要冒著誣告風險，耗費勞力、時間走司法程序，多次陳述被性騷擾的負面經驗；而駱男事發後未與對方求證指控對象，就急於澄清、否認，反而顯得心虛，且他辯詞前後不一，不足採信，因此認定性騷擾犯行。
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