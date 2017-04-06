假借酬神真詐財 民眾：神明會收拾他

2017-04-06 17:21

［記者黃淑莉／雲林報導］又傳出包個大紅包假酬神真詐財案件，雲林大埤一間土地公廟清明節連假期間被詐騙1萬2000元，村民在臉書PO文提醒其他廟宇及信眾不要受騙，有網友留言怒斥「舉頭三尺有神明，不怕遭雷劈！」斗南分局得知已主動了解偵辦中。

陳姓民眾在臉書PO文指出，上週六中午有一名年約3、40歲年輕人進到大埤尚義村的土地公廟拜拜後，向廟方人員說自已中了六合彩2000多萬元，要僱請布袋戲、電子花車及12台鋼管車來酬謝土地公。

男子說完後跟廟方人員要了一個紅包袋，包了6萬6000元放在香爐底，接著又跟村民說他還要買水果到其他廟宇謝神，但身上現金不夠向村民借了1萬2000元，並說他跟舞台車老闆約好隔天要付錢，村民不疑有他借錢給他，沒想到隔天男子根本沒出現，連布袋戲、舞台車業者都被騙。

村民拿出放在香爐底下的紅包查看，發現裡面的千元鈔票根本是鈔票便條紙，大家才恍然大悟被騙了。

民眾將男子行騙過程po上臉書，引起網友熱烈討論留言指出，「不怕被神明處罰嗎」、「放心，老天爺會收拾他的」、「抓起來圍著打」。

斗南分局表示，廟方並沒有報案，不過轄區大埤分駐所得知已主動偵辦中。