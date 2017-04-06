假借酬神真詐財 民眾：神明會收拾他
2017-04-06 17:21
［記者黃淑莉／雲林報導］又傳出包個大紅包假酬神真詐財案件，雲林大埤一間土地公廟清明節連假期間被詐騙1萬2000元，村民在臉書PO文提醒其他廟宇及信眾不要受騙，有網友留言怒斥「舉頭三尺有神明，不怕遭雷劈！」斗南分局得知已主動了解偵辦中。
陳姓民眾在臉書PO文指出，上週六中午有一名年約3、40歲年輕人進到大埤尚義村的土地公廟拜拜後，向廟方人員說自已中了六合彩2000多萬元，要僱請布袋戲、電子花車及12台鋼管車來酬謝土地公。
男子說完後跟廟方人員要了一個紅包袋，包了6萬6000元放在香爐底，接著又跟村民說他還要買水果到其他廟宇謝神，但身上現金不夠向村民借了1萬2000元，並說他跟舞台車老闆約好隔天要付錢，村民不疑有他借錢給他，沒想到隔天男子根本沒出現，連布袋戲、舞台車業者都被騙。
村民拿出放在香爐底下的紅包查看，發現裡面的千元鈔票根本是鈔票便條紙，大家才恍然大悟被騙了。
民眾將男子行騙過程po上臉書，引起網友熱烈討論留言指出，「不怕被神明處罰嗎」、「放心，老天爺會收拾他的」、「抓起來圍著打」。
斗南分局表示，廟方並沒有報案，不過轄區大埤分駐所得知已主動偵辦中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 批洪秀柱造謠未道歉 黃國昌強硬提告
- 撞平交道門柱車頭插地 女駕駛多處骨折送醫
- W飯店命案開庭 撞牆曼曼：土豪哥叫我去拿「東西」
- 昔選秀節目男歌手弒母？ 警方：單純家暴
- 發誓買票全家死光 檳榔攤老闆娘判無罪確定
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 中信金衝海外布局 區塊鏈競賽奪冠
- 他們養的牛超會泌乳 屏縣府表揚天噸牛獎酪農
- 林濁水觀點》請問副總統，年改玩數字魔術也算科學方法嗎？
- 漢餅博覽會 將老祖宗的傳家寶推向國際市場
- 建案降價擴大 3月北台灣建案風向球轉為黃藍燈
- 巨人代打活棋多一枚：邦賈納
- 南投污水下水道第3度施工 民眾怨聲載道
- 穿了30年 警察制服要改了
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 「參數型農保」准了！ 累積降雨量達門檻就理賠
- 被裁員找嘸頭路轉入AV業 男經紀人辛酸自白「心要狠」
- 化武殺害龍鳳胎 父親含淚抱：寶貝說再見吧...
- 1032張舊課椅 駁二堆疊「椅子樂譜」
- （影音）沾黑人議題 超模可樂廣告挨轟
- 中職》1年前的今天 陳鴻文被嗆聲險爆衝突（影音）
- 英國王室徵才 接線生年薪87萬！
- 前瞻計畫分配到52.6億 雲林府會抨擊中央
- Michael Kors智慧錶 個性創新
- 雷光夏操刀北影主旋律 預告影展從「音樂」出發
- 《大馬羽球頂超賽》小小白強碰球后 上演台灣內戰
- 警察制服如何改？ 花敬群：會非常有朝氣
- 高爾夫》名人賽門票貴爆 但場內飲食卻便宜到讓人意外
- 水里「水火同源」恐消失 投縣加快治野溪
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- MLB》旅韓就是神 譚姆斯敲出重返大聯盟首轟
- 周亭羽媽媽已認同九把刀？ 做這件事表態支持戀情...
- 台鐵迴送列車出軌 貢寮、雙溪間列車延誤
- 美F-16戰機 華府訓練飛行失事墜毀
- 國民黨版年改 參考「試院版」
- 春電展．好好玩！
- 奶爸修杰楷透露 小網紅咘咘的亮點在...
- 「毒」破紀錄 澳查獲211億元冰毒
- 謝金河曝照片 但馬牛被李登輝收購發展和牛
- 保障同志、不婚者醫療人權 立委提修醫療法
- 宋逸民夫妻獻愛 義助慢啼寶貝
- 「掏槍算什麼」 春風爆紅前受訪自揭黑史
- 國圖學術影響力前十大沒台大 台大駁不符大眾認知
- 國銀︰綁卡容易 使用率未必高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：假借酬神真詐財 民眾：神明會收拾他
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分