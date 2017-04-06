| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑涉幸福人壽賤賣土地案 澳門賭王帳房被拘提
 首頁 > 社會

最安全的地方？ 毒品藏油門踏板下仍被抓

2017-04-06  17:17

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林警方昨晚接獲線報指出，有毒販準備在桃園中壢一帶進行交易，警方趕往發現一部轎車未懸掛車牌，上前攔查時，警方察覺駕駛47歲申姓男子態度慌張，用手電筒照向車內，果然在油門踏板下發現一袋不明粉末。

經檢驗不明粉末，共有9包約157公克的安非他命，3包約4.3公克的海洛因，申男坦承持有毒品並供稱是在一處遊藝場內購買，但一切只為了個人施用，由於毒品數量龐大，全案訊後除依毒品罪移送法辦，並持續追查毒品上游及是否涉嫌販賣。

廣告
  • 申男將毒品藏在油門踏板下（記者余衡翻攝）

    申男將毒品藏在油門踏板下（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：最安全的地方？ 毒品藏油門踏板下仍被抓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.