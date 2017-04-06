最安全的地方？ 毒品藏油門踏板下仍被抓

2017-04-06 17:17

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林警方昨晚接獲線報指出，有毒販準備在桃園中壢一帶進行交易，警方趕往發現一部轎車未懸掛車牌，上前攔查時，警方察覺駕駛47歲申姓男子態度慌張，用手電筒照向車內，果然在油門踏板下發現一袋不明粉末。

經檢驗不明粉末，共有9包約157公克的安非他命，3包約4.3公克的海洛因，申男坦承持有毒品並供稱是在一處遊藝場內購買，但一切只為了個人施用，由於毒品數量龐大，全案訊後除依毒品罪移送法辦，並持續追查毒品上游及是否涉嫌販賣。