促銷鳳梨酥 攤商送仿冒「台北101」紙鎮遭訴

2017-04-06 17:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕52歲的曾姓男子在士林夜市擺攤，對中國遊客販售鳳梨酥，為刺激消費、增加買氣，104年間，曾男以每個80元代價，向中國浙江省工廠訂購480個仿冒的「台北101大樓」水晶玻璃紙鎮，打算推出買五盒鳳梨酥，就送1個「台北101大樓」水晶玻璃紙鎮活動。

去年4月，不知情的貿易公司向財政部關務署基隆關報運進口這批工藝品，遭海關抽驗查獲，扣得商品經鑑定後，確認是仿冒商標商品，進貨的曾男因此遭送法辦。

新北地檢署開庭時，曾男坦承犯行，檢方因此今依違反商標法將他起訴，並向法院聲請簡易判決。