疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫

2017-04-06 17:05

〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕里長疑似自殺！今下午3時許，新北市中和區中安街的中安里辦公室傳出自殺案件，林姓里長疑似持刀割腕，倒臥血泊，左手手腕有明顯刀傷，所幸警消迅速到場，林姓里長意識清楚，無生命危險，目前已送往永和耕莘醫院救護。

警方初步了解，林姓里長疑欠有大筆債務無法償還，今因飲酒後情緒不穩，將自己鎖於上址里長辦公處所內。留下5張遺書後，以水果刀割自己左手手腕意圖自殺。警方已在現場勘查，釐清林姓里長輕生原因。

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