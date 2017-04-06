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疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫
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三總醫師涉詐保案 勞保黃牛10萬元交保

2017-04-06  17:09

〔記者謝君臨／台北報導〕三軍總醫院醫師林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，詐領逾6000萬元保費，今年1月被台北地院裁定200萬元交保，勞保黃牛陳俊男、李慶順、張明源則被收押；台北地檢署今天下午再約談另名疑為勞保黃牛的女子陳秀雲，訊後以涉犯詐欺罪嫌諭令10萬元交保，全案持續偵辦中。

據悉，陳秀雲應訊時坦承部分事實，但遇到關鍵問題時、回應卻避重就輕，檢方訊後認為無羈押之必要，諭令陳女交保候傳。

檢廉接獲檢舉，林俊杰涉嫌於103年6月起，勾結陳俊男、毛智玲（夫妻檔）、張明源、李慶順等勞保黃牛，在2年半的時間內，以每件1萬5000元的代價，製作不實失能診斷書，藉以讓被保險人符合勞保失能認定，個人不法獲利至少超過450萬元，被保險人持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛7、3分帳，全案不法獲利逾6000萬元。

今年1月，檢廉搜索林男辦公室等5處，約談林男等15人到案；據悉，林應訊時坦承部分犯行，檢察官訊後以涉犯詐欺、偽造文書罪，諭令200萬元交保，後因林男覓保無著改為聲押，北院審理後認為無羈押必要，仍維持200萬元交保。

至於4名勞保黃牛，檢方訊後認為陳俊男、李慶順、張明源涉有重嫌，說詞避重就輕，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，毛智玲20萬元交保，另10名共謀詐保的被保險人，其中9人分別以3萬元至8萬元不等金額交保，另1人請回。

全案源於勞保局政風室清查列管醫師，發現林俊杰開立失能診斷書的數量明顯偏多，再加上外界對其風評似有耳語，進而展開追查，發現疑有弊端，通報廉政署後報請北檢指揮偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 台北地檢署今天下午再約談疑為勞保黃牛的女子陳秀雲，訊後以涉犯詐欺罪嫌諭令10萬元交保，（記者謝君臨攝）

    台北地檢署今天下午再約談疑為勞保黃牛的女子陳秀雲，訊後以涉犯詐欺罪嫌諭令10萬元交保，（記者謝君臨攝）

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