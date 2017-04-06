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賣淫4天賺5萬 女稱為賺出國留學金

2017-04-06  17:03

〔記者王宣晴／新北報導〕中國一名23歲的劉姓女子5天前假藉觀光名義來台，加入賣淫集團，在新北市三重接客，三重警方網路巡察時在通訊軟體中發現色情訊息，佯裝尋芳客前往緝捕，劉女遭逮後供稱是為了到新加坡讀會計系，為了賺4萬元人民幣（約新台幣17萬5000元）才來台賣淫，警方訊後將劉女遣返。

警方調查，昨日下午在通訊軟體LINE中發現色情業者標榜「套房-外送」之色情訊息，立刻佯裝成嫖客，依應召站指示前往天台商圈附近的套房，劉女當下表示能以新台幣3300元進行全套性交易，警方隨即表明身分將她逮捕，

劉女向警方表示，日前為了去新加坡讀會計系，需要4萬元人民幣，因此透過朋友介紹，花了人民幣250元來台從事性交易，沒想到從事4天賺1萬元人民幣就被警察逮捕。三重警方表示，今年已查獲妨害風化19件共46人，其中就有20名外籍女子，但色情業者為躲避警方查緝，多躲在民宅套房或轄區公園招攬客人。

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  • 警方昨日逮捕來台賣淫的中國籍女子。（記者王宣晴翻攝）

    警方昨日逮捕來台賣淫的中國籍女子。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方昨日逮捕來台賣淫的中國籍女子。（記者王宣晴翻攝）

    警方昨日逮捕來台賣淫的中國籍女子。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方昨日透過應召站訊息逮捕來台賣淫的中國籍女子。（記者王宣晴翻攝）

    警方昨日透過應召站訊息逮捕來台賣淫的中國籍女子。（記者王宣晴翻攝）

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相關關鍵字： 妨害風化 應召女 賣淫
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