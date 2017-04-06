疑孕妻外遇警察 人夫討和解金嗆爆料媒體

2017-04-06 17:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名懷孕人妻在網路上認識吳姓員警，向吳男抱怨老公不關心她，吳勸她「不然夾娃娃（墮胎）」，還叫人妻傳私密照給他，人妻的李姓老公得知後，與吳男相約至警局談判，要求500萬元賠償，否認就對媒體爆料，新北市有這樣的壞警察，雙方因此互告妨害婚姻、恐嚇取財未遂等罪，新北地檢署認為罪嫌不足，今將吳男、李男不起訴。

去年3月至6月，人妻透過LINE向吳男抱怨，老公不關心她，吳男回傳：「跟他說你要夾娃娃，肚子是自己的，有權利要或不要」、「是你，我不會生，我不想小孩跟我被冷落」等訊息，並要求陳妻拍攝乳頭、大腿內側等私密照給他，李男得知後，氣得打電話質問吳男：「這件事你沒給我個交代，我會向立委及議員提出，也會讓新聞媒體知道新北市有這樣的壞警察，要騙我女人青春的肉體，騙她取夾小孩」，要求吳男賠償500萬元，並提告吳男涉和誘罪。

去年6月，李男與吳男約在警局談判，李男提出三要求，一要吳男怎麼做怎麼還，二要500萬元和解金，三要吳男登報道歉，在警分局外跪1天，吳男感到抱歉，但回說：「做不到」，李男氣得怒罵吳男：「垃圾」、「畜牲」等語，吳男因此反告李男恐嚇、公然侮辱等罪。

檢方調查認為，吳男並無勸誘人妻離家，且還傳送「結婚了，不忍也沒辦法」等訊息給人妻，難認其有妨害婚姻；而李男因認為吳男與妻子有染，質問對方有無誠意解決，卻獲「我沒有錢」、「就這樣算了」、「不然就去法院告你，不然怎麼樣」等語回應，且並未主動提出可負擔的賠償金額，李男雖有情緒性言語，但尚合乎情理，認定兩人罪嫌不足，今將兩人雙雙不起訴。