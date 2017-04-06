嘉義土雞再染禽流感 殺2萬多隻

2017-04-06 17:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市李姓養禽場4月3日主動通報飼養土雞異常死亡，經嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗，確診感染高病原性家禽流性感冒，嘉義縣防疫人員今天完成禽隻撲殺工作，撲殺數量高達2萬4422隻。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖說，李姓養禽場3日主動通報飼養9週齡的紅羽土雞，部份出現顏面腫脹及腳脛潮紅，陸續死亡約280隻，立即進行移動管制並採樣送檢，檢驗結果為感染H5N2高病原性禽流感，今天進行全場撲殺清場作業。

李建霖表示，嘉義縣今年發生11場高病原性禽流感案例場，分布在朴子、東石、六腳、布袋、民雄及中埔；最近氣候溫差變化大，屬禽流感好發期，禽場務必自主落實防疫措施，提升生物安全工作，做好禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，業者之間也應避免接洽，強化門禁管制。