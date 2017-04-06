母抱男嬰跳34樓一死一傷 檢方起訴丈夫求情
［記者楊政郡／台中報導］中國籍周女嫁到台灣，去年3月第一胎來台待產，趙姓丈夫留在中國賺錢，但因照顧新生兒（死亡時6月大）壓力大，加上丈夫不在身邊，孩子身體又常出狀況，去年11月丈夫回台探視，雙方因細故吵架，周女竟抱著兒子從中興街某公寓大樓34樓頂樓跳下，男嬰死亡，周女受傷，台中地檢署依殺人罪起訴周女，但檢察官及被告丈夫都請法官從輕量刑。
此案從34樓躍下造成一死一傷，是因周女自34樓頂樓跳下，墜落在32樓露台，男嬰頭部著地不治，周女救回一命。
起訴書指出，周女與台籍趙姓男子（台北市籍）結婚，去年3月周女來台待產，5月孩子出生後，就一個人留在台灣照顧小孩，但趙男為了生計，還是要到中國繼續賺錢努力。
周女是新手媽媽，兒子出生後，一人獨力照顧，又因身體不佳經常跑醫院，壓力不小，周女就到也是嫁來台灣的胞姊住處（台中市中興街），姊妹倆可以有個照應，去年11月4日趙男回台，就到台中來探望周女及兒子，5日晚間周女與丈夫因細故發生嚴重口角，6日中午吃飯又爆發言語衝突，怒氣沖沖的彼此脫口提出離婚，趙某也在衝突後回台北住處。
在7日上午周女姊姊提到趙某是要回台北準備離婚之事，此話成為周女自殺跳樓的導火線，趁姊姊沒注意之際，周女抱著兒子衝上頂樓，並往下跳，所幸落在32樓露台，周女挽回一命，男嬰則因頭部外傷不治死亡。
檢方認為，周女抱幼兒跳樓是致人於死不確定故意，審酌周女獨力照顧體弱兒子，身心承受甚大壓力，事後懊悔不已，丈夫也為妻子求情，依殺人罪將周女起訴，請法院量處適當之刑。
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