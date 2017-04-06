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姊弟戀女潑酸逃亡21年仍被逮 一審判刑6年

2017-04-06  17:05

〔記者王定傳／新北報導〕84年間，當時39歲的陳姓女子與34歲的賴姓男子談姊弟戀，卻因有感情上的糾葛，心生不滿，拿硫酸殺進房間，往賴男頭部及其身體各部位潑灑，約占體表面積百分之28，賴男左眼幾已失明，雙肩活動度中度受限、雙肘關節伸展不全；她於案發後隨即逃亡，去年才落網，逃了21年，新北地院依重傷害罪判刑6年。

據了解，賴男已於102年間過世，但他的死亡與陳女潑酸無法證明有因果關係，而陳女逃了21年，雖她犯案時是84年間，適用刑法舊法的追訴權時效，應為20年，但因她偵查期間逃跑，去年才落網，要加計4分之1停止期間，追訴權並未過期。

合議庭認為，被害人因陳女犯行，住院治療將近8個月，期間進行18次清創、植皮，疤痕攣縮放鬆手術，仍無法完全治癒，且被害人當時年僅34歲，因陳女犯行而毀容引發心理創傷，不可言喻，且她未與家屬和解，判刑6年，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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  • 陳姓女子與小他5歲的賴姓男子談姊弟戀，卻因情感糾葛，對賴男潑酸毀容後逃亡21年後仍然落網，新北地院判處6年徒刑。（資料照，記者王定傳攝）

    陳姓女子與小他5歲的賴姓男子談姊弟戀，卻因情感糾葛，對賴男潑酸毀容後逃亡21年後仍然落網，新北地院判處6年徒刑。（資料照，記者王定傳攝）

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