躺著騎比較舒服？ 快速道路驚見屁孩騎士

騎士違規駛上快速道路，還任意變換車道，危險駕駛。（翻攝Youtube）

2017-04-06 16:35

〔記者王宣晴／新北報導〕危險駕駛！新北市五股一輛普通重型機車昨晚5時許違規騎上台64線快速道路，不僅沿途任意變換車道，灰衣騎士遭後車按喇叭提醒後，還疑似挑釁，躺臥在機車坐墊飆速騎乘，危險行為全被後方駕駛行車紀錄器拍下，上傳YOUTUBE，網友忍不住痛罵：「躺著騎比較好上路回家？」、「直接請他喝孟婆湯啦！」。

蘆洲分局警方說，昨晚並未收到民眾報案有騎士違規上快速道路，如民眾將畫面提供給警方，警方將依法通知機車車主到案說明並製單。

警方表示，普通重型機車行駛快速道路，已違反道路交通管理處罰條例第33條，依法可處3000元以上、6000元以下罰款。

另外該輛機車疑似危險駕駛的行為，可能違反第同法第43條，最高可處6000元至2萬4000元罰款。

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