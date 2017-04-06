引擎故障、電瓶沒電拋錨 這派出所員警專扮「推手」

2017-04-06 16:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區大坑風景區一向有「台中陽明山」美稱，因74號快速道路交通便捷，吸引許多遊客及登山客前來，導致車流量大增，但因民眾疏於行前車輛檢查常有拋錨事故，光是最近一週內就發生3起，轄區第五分局東山派出所員警就經常緊急救援，當起「推手」，維護道路交通順暢及民眾生命財產安全。

張姓市民利用清明連續假期，載女友前往大坑泡湯，行經東山路、中興巷口路中央時，車子突然熄火拋錨，正在路口交通疏導的第五分局東山派出所警員黃肇彥，為避免造成車流迴堵，主動扮起「推手」，協助張男將車子推至路邊，檢視後發現因電瓶沒電無法發動，立即協助聯繫計程車接電救援。

另住大里區的阮姓女市民利用74號快速道路通勤，途中見車頭突然冒煙，趕緊開下快速道路，但仍拋錨在匝道口擋住後方車輛，不知所措的阮女正想報警時，在軍功郵局巡簽守望的該所員警林通寶及林嘉宏發現後，合力將拋錨車輛推至路旁安全處，檢視後發現水箱破裂，趕緊通知拖吊車救援。

還有住太平區的朱姓市民與友人相約到大坑2號步道登山，車子行經東山路時突然熄火拋錨在路中央，東山所警員廖煥文及劉安庭巡邏見狀，先擺放交通錐後，合力將車子推至路旁，發現係引擎故障，協助通知拖吊車道路救援。

警方呼籲，開車出門前應事先檢查車輛3油3水、儀表板的各種功能和燈號是否正常，及胎壓是否充足，避免車輛於行進間發生故障拋錨，因而影響自身及他人行車安全。