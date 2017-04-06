昔選秀節目男歌手弒母？ 警方：單純家暴

2017-04-06 16:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕臉書社團「黑色豪門直播網」6日出現一則聳動貼文，指一名曾參加選秀節目的史姓歌手在家中「弒母」，史母受傷在醫院急救中；經記者查證，警方指出，這是單純家暴案，史母傷勢輕微，包紮後無礙。

警方表示，28歲史男長期與母親感情不睦，兩人時有口角，今天下午他在家中與史母的27歲鄭姓乾兒子及友人發生口角，史母以為兩人打架，上前替鄭男包紮。

未料，此舉疑似觸怒史男，他憤持掃把攻擊母親，造成母親頭部1至2公分撕裂傷，身上多處瘀傷，鄭男見狀，則持棍棒教訓史男，將他毆傷，最後史男與母親雙雙受傷送醫，母親包紮後前往派出所製作筆錄，史男則在院休養。

警方指出，史男並不打算對施暴的鄭男等人提告，但他毆母等同傷害直系親屬，屬公訴罪，警方訊後依傷害直系血親尊親屬罪嫌法辦。

據了解，史男過去曾參加選秀節目的歌唱選拔，成功晉級複賽，結果因為情緒太high，前一晚酒喝太多，最後在48強淘汰賽輸掉，他99年曾涉入毒品糾紛，之後又因組販毒集團遭檢警逮捕。