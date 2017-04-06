北市博愛國小 驚傳男童墜樓送醫
2017-04-06 16:18
北市信義區博愛國小，今天下午3時55分許，驚傳有疑似男童從3樓墜落。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區博愛國小，今天下午3時55分許，驚傳有疑似男童從3樓墜落，目前消防救護人員與轄區北市警信義分局處理中。
警、消單位初步了解，該男童疑似在撿抹布時，不慎從3樓墜下，不過幸僅左手擦傷，現除送醫救治，也深入了解詳細原因。
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