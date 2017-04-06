強盜犯爬看守所高牆越獄 今判刑

2017-04-06 16:19

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市36歲男子何泳坊去年因強盜案落網被收押在桃園看守所，卻因思念家人、面臨漫長官司，於去年7月1日上午趁到看守所醫護室就診時，打破廁所遮光罩、爬上高牆企圖越獄，卻被卡在高牆鐵絲網上，手腳多處被割傷，被住在旁邊的法官目擊發現，通報獄方戒護人員逮回，結束12分鐘的脫逃記。

案經檢察官起訴，桃園地院審理認為何男於大溪區等地犯下多起持刀強盜案，今天依強盜等罪將他判處10年6月徒刑，竊盜、脫逃未遂等罪部分判刑1年6月，得易科罰金。