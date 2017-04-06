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消防役男機車環島 8天行遍全台19縣市消防局

2人從新北市新莊出發，花費8天完成機車環島、拜訪19縣市消防局的旅程。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-06  16:44

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市政府消防替代役林凱翔、范姜士泯深感消防工作的偉大與辛苦，退伍前決定騎機車走訪全台消防局親自向辛勤的消防同仁感謝致敬，並帶著印有全台環島地圖的聖旨，至全台縣市消防局尋找同梯同袍蓋章留念，總共行進1874公里，在8天內完成，平均每日行進230公里，相當熱血。

林凱翔說，消防役有別於一般替代役，必須協助消防工作，休假時間也不固定，共同訓練的同袍們於結訓後分發至全台各縣市後，很難有機會再相聚，此次他與同袍范姜士泯，在新北市消防局長官及學長大力支持下，累積8天休假，從上個月28日至本月4日進行熱血環島行，造訪全台各縣市消防局，尋找同袍並了解各縣市消防局勤務模式的差異。

范姜士泯則說，環島期間趣事不少，其中在台東縣更換機油時，機車行老闆碰巧也是消防役，在四年前退伍，有了共同話題後話匣子大開，更驚覺「世界真小」；穿越中橫時遇到大霧瀰漫，能見距離只剩10公尺，十分危險，幸好遇到善心的汽車駕駛帶路，一路跟車前進，才能平安度過；除各縣市消防局外，也造訪司馬庫斯、武嶺等知名景點，讓2人坦言：「這是這輩子最難忘的旅程！」

林凱翔、范姜士泯為感謝辛勤的警消人員，特別準備「聖旨」帶至各縣市消防局。（記者曾健銘翻攝）

林凱翔、范姜士泯為感謝辛勤的警消人員，機車環島至各縣市「傳聖旨」。（記者曾健銘翻攝）

林凱翔、范姜士泯造訪司馬庫斯。（記者曾健銘翻攝）

林凱翔、范姜士泯造訪武嶺。（記者曾健銘翻攝）

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