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疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫
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攜毒入警局問案 男子自投羅網

2017-04-06  16:17

〔記者邱俊福／台北報導〕1名24歲黃姓男子，因機車借給友人騎乘，以為車子遭到北市警大安分局安和路派出所查扣，日前直接進入派出所詢問，結果因滿身K他命毒品味道，被值勤警員發現，經進一步詢問，果在褲子口袋內起獲毒品吸食器，被依法送辦。

黃男到案表示，毒品是在北市中山區向人所購買，前往警分局派出所前曾吸食，不知身上滿是K味。警方說，黃男之前將機車借給友人騎乘，友人告知因案被警察查扣機車，無法歸還，便親自到派出所詢問機車的狀況。

黃男詢問過程中，警員問到他身上都是K味，馬上要求檢視身上是否藏放毒品，黃男隨即出示放在褲子口袋的吸食器，警方當場查獲。

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  • 北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

    北市警大安分局。（記者邱俊福攝）

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