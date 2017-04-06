遊覽車惡司機逼車 自小客險撞五楊高架護欄

2017-04-06 16:06

〔記者李容萍／桃園報導〕1輛自小客車行駛於國道1號五楊高架道高乘載專用道，遇到1輛遊覽車沿途於後方逼車讓道不成，從右方車道超越後以車身逼近，差點害自小客車撞到護欄，受害李姓駕駛將整個過程的行車記錄器，今天PO文「爆料公社」不公開臉書社團；國道公路警察局第一公路警察大隊已依PO文影片，聯絡李姓駕駛提出檢舉。

國道警察調查，該輛遊覽車行為已違反道路交通管理處罰條例，「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照3個月」，警方將依法開罰外，遊覽車為大眾運輸，如此駕駛行為嚴重影響大眾行車安全，監理單位可另依公路法開罰業者9000元，並要求限期改善。

李姓駕駛是3月30日上午9點從湖口出發，一家5口人開心要到台北出遊，行駛到五楊高架道上中壢轉接道後，就行駛在內側高乘載專用道，車速保持100公里左右，沒多久在接近機場系統路段時，該輛遊覽車在後方閃燈並逼近，示意他讓道，但行駛在高乘載專用道，右側為雙白實線根本無法變換車道，不料引起遊覽車駕駛不滿，強行從右側車道超車，且仗著自身大車的優勢，以左側車身逼車，害他被逼至內側路肩險些撞上內側護欄。

由於現場為高架道路，如發生碰撞，稍有不慎，車輛恐從高架橋掉墜落，李姓駕駛認為，身為職業大客車駕駛，車內還載有乘客，這樣的行為相當危險，完全不顧其他人車的安全，決定PO上網並提出檢舉。