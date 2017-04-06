一手拿木椅一手扶長者 場景有洋蔥...

2017-04-06 16:03

〔記者許國楨／台中報導〕獨居豐原區的林姓老翁雙腳無法長時間站立搭公車外出購買一張木椅，未料回程時卻搭過頭在北屯區下車，因有聽障無法清楚表達呆坐街頭，警方獲報透過人臉辨識系統查出老翁身分時，只見他坐在心愛木椅上全身發抖，不禁心頭一酸驅車護送下車後，左手拿木椅，右手攙扶老翁安全抵家，場景令人動容。

台中市第五分局北屯派出所副所長陳亦豐、警員林文弘當天深夜接獲通報，轄內東光路上有一名疑似迷途的男長者，經趕往現場果然見72歲林姓老翁呆坐路旁木椅上，趨前關懷時發現老翁不僅雙腳膝蓋無法彎曲站立，還有高度重聽。

警方立即透過警用電腦人臉辨識系統查出老翁身分，經查老翁上午搭公車前往東勢區購買木椅，返家時卻忘記住處，就這樣陰錯陽差搭到北屯區東光路上，因時值深夜警方將他載回派出所欲通知親友，查證後發現老翁竟獨居豐原區。

只見老翁抱著心愛的木椅全身發抖，陳員心頭一酸決定驅車護送回住處，但老翁下車後仍無法正常行走，負著沉重裝備的陳員立即蹲下身欲背老翁遭婉拒，索性左手拿著老翁心愛的木椅，右手攙扶老翁巷弄找尋住處，走累了就將木椅放在路上讓他稍坐並安慰「沒關係快到了，您休息一下」。

就這樣挨家挨戶蒐巡最後終於找到住處，陳員不放心陪同進入並協助遞上溫開水，老翁眼噙著淚水感謝並遞上心愛的木椅請陳員坐並堅持送陳員離開。