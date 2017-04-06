高檢署拒少年、軍人染毒 採「零容忍」態度

2017-04-06 16:13

〔記者溫于德／台北報導〕高檢署為徹底阻斷毒品擴散源及確實保護青少年安全，今舉辦記者會說明查緝成果，強調採「零容忍」態度；但記者會另一焦點在於，軍人使用毒品問題，高檢署檢察長王添盛表示，今天上午已邀集軍事單位開會討論，討論如何遏止軍人使用毒品問題擴大，並阻止毒品繼續在軍中流竄。

高檢署今天下午在法務部舉行「斷根溯源及防制毒品入侵校園查緝專案」成果發表記者會。

王添盛表示，自今年3月17日起連續二波鐵腕大掃毒，查緝販毒藥頭616人，施用毒品者2806人，瓦解入侵校園案75件98人，扣得各級毒品超過1.87公噸。王也特別致贈蘋果籃予桃園地檢署人員，褒揚桃檢日前破獲巿值新台幣5.5億元的第三級毒品K他命551公斤。

王添盛接著說，今天上午邀集軍方人員討論軍人染毒問題，檢方與軍方均認同通報機制最為重要，一旦軍人吸食毒品，不管在軍中或被司法警察查獲，都須即時反應，讓雙方皆能掌握；另，檢方同樣要求軍中能同時掌握哪些軍人有施用情況，使檢方能在第一時間介入，達成斷根工作。

王添盛接著也說，法務部同時在會議中要求國防單位清查吸食軍人的毒品來自何處，同樣是為斷根工作；且要對軍人出入場所做管制，達到軍人拒毒目的。王在記者會上一再強調檢方對於毒品絕對採零容忍態度，盼軍人、學生不被毒害。

高檢署檢察官王捷拓則說，新興毒品危險度很高，且有鑑定困難與來源管道不確定等問題，將是未來檢方主要打擊目標；王也說，少年毒品案件多著重施用者如何戒毒，但現在為追蹤毒品來源，各地檢署將與院方少年法庭、警方少年隊，建立通報管道，達到遏止少年染毒歪風。

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