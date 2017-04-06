校車司機騷擾女學生遭解雇 憤到學校丟汽油彈

2017-04-06 15:36

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市一所私立傳統女校的前校車司機盧姓男子，因不滿遭校方解雇，昨天上午到校門口叫囂，手持西瓜刀揮舞，並點燃汽油彈朝校門口丟擲，當時正值上課時間，所幸無人傷亡；盧男犯案後逃逸回家，被警方尋線逮獲，訊後被依公共危險罪及恐嚇罪移送嘉義地檢署，檢方向法院聲請羈押獲准。

盧某供稱，去年12月跟校方簽訂擔任司機契約，今年2月卻遭校方解聘，憤而計畫用極端方式報復。校方表示，因盧某曾經有言語上騷擾，讓女學生感到不舒服，經召開性平會後決定對他解聘。