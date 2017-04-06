網路檢舉違規停車 台東年增1.5倍

2017-04-06 15:13

［記者陳賢義／台東報導］台東警方近來頻接獲民眾反應，在同一路段違規停車，但未遭警取締就接獲紅單，霧煞煞？台東縣警局表示，行車紀錄器及行動電話普遍，只要有人將違規影像上傳警局全球資訊網、民意廣場等交通違規舉發，警方受理後就會檢視影像日期、地點及情形依法舉發，籲民不要心存僥倖，共同維護停車秩序及安全。

台東縣警局交通隊表示，目前台東市區違規停車以四維路、中華路、博愛路及基督教醫院周邊等較為嚴重，違停類別則以路口10公尺內、紅線（禁止臨時停車線）停車、占用公車停車格及停車方式（斜停）、人行道停車、併排停車等居多。民眾透過網路檢舉，警局全球資訊網每月平接獲500件以上，相較去年月平均增加200件。

台東縣警局表示，針對違停案件，除將持續加強取締及拖吊，也呼籲民眾遵守交通規則，因為檢舉交通違規項目中，雖然以違規停車占大多數，但其中也包括雙黃線超車、轉彎未打方向燈、占用機慢車停等區等各種違規，為了交通安全及秩序，也為了自己的荷包，行、停車時一定遵守交通安全規則。