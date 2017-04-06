| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫
 首頁 > 社會

網路檢舉違規停車 台東年增1.5倍

2017-04-06  15:13

［記者陳賢義／台東報導］台東警方近來頻接獲民眾反應，在同一路段違規停車，但未遭警取締就接獲紅單，霧煞煞？台東縣警局表示，行車紀錄器及行動電話普遍，只要有人將違規影像上傳警局全球資訊網、民意廣場等交通違規舉發，警方受理後就會檢視影像日期、地點及情形依法舉發，籲民不要心存僥倖，共同維護停車秩序及安全。

台東縣警局交通隊表示，目前台東市區違規停車以四維路、中華路、博愛路及基督教醫院周邊等較為嚴重，違停類別則以路口10公尺內、紅線（禁止臨時停車線）停車、占用公車停車格及停車方式（斜停）、人行道停車、併排停車等居多。民眾透過網路檢舉，警局全球資訊網每月平接獲500件以上，相較去年月平均增加200件。

台東縣警局表示，針對違停案件，除將持續加強取締及拖吊，也呼籲民眾遵守交通規則，因為檢舉交通違規項目中，雖然以違規停車占大多數，但其中也包括雙黃線超車、轉彎未打方向燈、占用機慢車停等區等各種違規，為了交通安全及秩序，也為了自己的荷包，行、停車時一定遵守交通安全規則。

廣告
  • 違規遭人PO網舉發，罰單跟著來，警籲民切勿心存僥倖。（記者陳賢義攝）

    違規遭人PO網舉發，罰單跟著來，警籲民切勿心存僥倖。（記者陳賢義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 網路檢舉 違規停車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：網路檢舉違規停車 台東年增1.5倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.