碩士生搶快左轉撞死無照高中騎士 判賠343萬元
2017-04-06 15:07
〔記者楊國文／台北報導〕黃姓碩士生5年前騎機車在新竹市路口搶快左轉，撞上對向騎機車直行的17歲王姓高中生，王來不及閃躲被撞死，黃男辯稱，王男是高中生無照駕駛，也有過失。高等法院認為，黃男搶快突然左轉，就算王男領有駕照、技術純熟，也不能避免車禍發生，認定王男並無可歸責事由，扣除王家已獲被害人補償金200萬元，今判黃男需賠償王男父母共343萬元。
判決指出，101年11月13日晚7時，黃男騎機車行經新竹市南大路、東南街口要左轉，依交通規則應該在距交叉路口30公尺前，先以手勢或顯示方向燈後，再騎到路口中間，確認對向沒有來車再左轉，但黃男為了搶快，竟騎到路口就壓車左轉東南路，撞上直行的無照機車騎士王姓高中生。
當時甫滿17歲的王男，發現黃男突然左轉，即緊急煞車，仍因閃避不及和黃男發生嚴重碰撞，造成嚴重肺挫傷、顱內出血併腦水腫等傷害，送醫急救仍不治。
刑事部分，黃男被依過失致死罪判1年徒刑、緩刑3年確定，須支付家屬150萬元。
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