連結車爆胎彈撞大7 轎車半毀、駕駛幸運輕傷

2017-04-06 15:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕葉姓男子駕駛聯結車途經台64線快速道路板橋路段，爆胎後撞上中央護欄，再彈撞行駛外側車道，呂姓男子駕駛的「寶馬大七」，大車碰轎車下，大七車頭半毀，飽受虛驚的呂姓駕駛下車時只受輕傷，目睹的用路人直稱大七「真勇」（牢固），警方也替駕駛捏把冷汗；肇事原因是否因胎紋不足釀禍，仍待進一步調查釐清。

海山警分局交通分隊調查，這起連結車撞寶馬轎車的車禍發生在今天上午11點29分，當時42歲葉姓男子駕駛聯結車沿著台64線快速道路行駛，開到東向20.6公里處板橋路段時，聯結車左前輪爆胎，情急下葉男急穩住方向盤，但重車仍偏中央護欄猛撞，整車再彈向外側車道，當時59歲呂姓男子駕駛寶馬大七經過，見大車從左撞來，反應不及遭撞上，大車撞小車下，大七車頭嚴重受損半毀，呂男也嚇得緊急剎車，途經駕駛見到驚險一幕，也連忙剎車。

目睹的駕駛原以為大七駕駛凶多吉少，沒想到肇事駕駛上前查看後，不久呂男緩緩走下車，救護人員到場，檢視呂男沒有明顯外傷，但呂男因猛烈撞擊胸悶，仍到院檢查，但遭大車撞上的呂男安然無恙，目睹駕駛都為他慶幸，網友還說，名貴的大七果「真勇」（牢固）。

警方說，肇事的葉男沒有酒駕，目前釐清究竟是車胎胎紋不足，或其它因素肇事仍待進一步調查釐清。這起事故於車禍後約1小時45分排除，後方塞車車潮也告消解。

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