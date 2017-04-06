「你有神經病殺人無罪」 父慫子殺鄰一起吃牢飯
2017-04-06 15:08
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一對謝姓父子與蘇姓鄰居不睦，謝父先恫嚇蘇男稱「我要殺死你」，後慫恿兒子「爸爸叫你殺他，你就殺，你有神經病，殺人沒有罪」，其子聞言對蘇男恐嚇「你這個死老頭，我要殺死你，我把你們全家都殺死」等，蘇男為此控告謝姓父子恐嚇，高雄地院一審判謝姓父子各處拘役50日及40日，得各以5萬元、4萬元易科罰金。
判決指出，謝姓父子因賣魚產生廢水、噪音，長期與鄰居蘇男不睦。蘇提告指出，去年9月10日上午，他跟王姓鄰居在門口聊天，謝父開車回來，一下車就開始罵他，還拿刀子說要殺死他；後來謝父見兒子下樓，又叫兒子殺他，其子就以三字經辱罵他，還說要殺死他全家、潑他硫酸等。
謝家父子應訊時坦承與蘇男有糾紛，但否認有公然侮辱及恐嚇蘇男，謝父辯稱，說的只是氣話，沒有真的要殺蘇男的意思；其子則辯稱沒有辱罵蘇男，也沒有說要殺死他。
不過，王姓鄰居證稱有聽到謝姓父子恐嚇蘇男的話。法官審理後，依公然侮辱及恐嚇等罪，判謝男父子各處拘役50天、40天，得各以5萬元、4萬元易科罰金。可上訴。
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