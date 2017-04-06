控前男友偷拍性愛影片 女直視鏡頭反吃誣告罪

2017-04-06 14:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市35歲邱姓女子6年前與姜姓男子交往、3年後分手，邱女不甘心付出感情沒有結果，分手後涉嫌拿出2段「性愛影片」，報警控告姜男妨害秘密，她指姜男於5年多前2度趁她酒醉不清時，偷拍2人的性交過程，但因提告時已逾6個月的追訴期，檢方不予起訴。

為此，姜男反控邱女誣告，他指性愛影片是在交往期間雙方恩愛時同意拍攝的，拍完之後還由雙方各自保留1份。檢察官勘驗這2段影片，發現邱女意識清楚，過程中還曾直視鏡頭，且看得出來是姜男持手機拍攝的，邱女並無抗拒或不悅的情形，足認影片是在邱女同意下拍攝，今天偵結依誣告罪嫌將邱女起訴。