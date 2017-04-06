買i 7打開竟是巧克力 警破車窗逮詐欺犯

被害人陳女打開購買的iPhone7手機盒，盒內竟裝著金莎巧克力或鐵塊，陳女當場傻眼。（記者湯世名翻攝）

2017-04-06 14:46

〔記者湯世名／彰化報導〕陳姓女子從臉書收購大量全新iPhone7手機，轉手賣給經銷商後賺取價差，不料被詐欺犯陳建安盯上，以市價僅499元的iPhone7整人玩具賣給陳女，先後得手2次後，陳女驚覺有異，打開一看當場傻眼，手機盒內裝的竟然是金莎巧克力或鐵塊，損失慘重，警方據報與陳女聯合誘騙陳男於3日駕車現身交易，當場破窗將陳男逮獲，共起出22盒幾可亂真的iPhone7整人玩具，警方懷疑還有更多人受害，呼籲民眾出面指認。

24歲的陳姓女子2日與胞弟抱著一大箱偽裝成iPhone7手機的道具向彰化警分局快官派出所報案，陳女指稱，她與男友合資在臉書相關社團上收購大量全新iPhone7與iPhone7 Plus手機，轉手賣給經銷商後賺取價差，上月間男子陳建安（28歲）與她們聯繫後，雙方於上月29日、30日先後在彰化市交易手機，她以每盒手機1萬2000元至1萬3000元不等代價購買，共購得12盒。

陳女稱，返家後覺得怪怪的，打開其中1盒查看，赫然發現手機盒內裝的竟然不是手機，而是金莎巧克力或鐵塊，讓她與男友當場傻眼。

快官所長蔡哲明了解來龍去脈後，便與陳女合作，再與陳男聯繫表明要購買10支iPhone7手機，陳男不疑有他，本月3日與陳女約定在彰化市一德南路便利商店前交易，警方事前在四周埋伏，果然發現陳男開車現身，警方立即上前出示證件要求其下車，不料陳男抵死不從，警方擔心其駕車逃逸，立即破窗將陳男強制帶下車。

警方指出，陳男販售的iPhone7手機也是他自己在網路上以499元代價購買的整人玩具，外觀與真的iPhone7手機盒幾乎一樣，盒內裝的不是手機，而是鐵片或金莎巧克力，陳男利用被害人欲出售全新手機而不拆封的心理，不法獲利數十萬元，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。懷疑以巧克力、鐵塊偽裝成手機並非陳男第一次行騙，呼籲其他受害者出面指認。

警方起出查獲的iPhone7手機盒，盒內裝著金莎巧克力或鐵塊，原來是整人玩具。（記者湯世名翻攝）

被害人陳女打開購買的iPhone7手機盒，盒內竟裝著金莎巧克力或鐵塊，陳女當場傻眼。（記者湯世名翻攝）