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股票帳戶存款不足 有人動動電腦就解決

2017-04-06  14:49

［記者楊政郡／台中報導］中華郵政和平郵局前任經理葉某，股票買賣交割短少45萬，他進入中華郵政電腦系統，虛偽輸入「現金存款45萬元」，再從自動櫃員機轉帳55萬到他的股票帳戶，解決燃眉之急，但翌日上午該郵局前主任清點現金短少45萬，葉某坦承上情，趕緊向朋友借款補足，自首犯罪，葉某法庭上認罪協商，依詐欺罪判處4月緩刑2年，附帶向公庫支付10萬元。

判決書指出，葉威廷104年3月起至105年8月止任中華郵政公司和平郵局經理，105年7月4日上午台灣銀行證券業務員通知他，指他的股票帳戶存款不足45萬元，同日上午10時之前要補足，火燒眉毛了。

葉某異想天開，進入中華郵政電腦系統，動動手指敲敲鍵盤，在自己的存款帳戶虛偽輸入「現金存款45萬元」，讓自己的郵局帳戶餘額原12萬5899元，餘額變成57萬5899元，然後馬上到郵局外自動櫃員機，操作轉帳55萬元至台灣銀行他自己的股票帳戶，用以補足交割，但已造成中華郵政有45萬元的現金空缺。

現金空缺是紙包不住火，5日上午8時該公司稽核處台中稽核段周姓前主任，當天到該郵局清點現鈔，就發現少了45萬，葉某向周坦承上情，而同一天上午8時許葉某又從友人帳戶內提款45萬補足空缺，而8月葉某向廉政署自首犯行。

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