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勞健保掛軍火商名下 中將妻涉偽造文書罰32萬

2017-04-06  14:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦國軍戰車履帶採購弊案，意外查出軍品供應商敏昌公司負責人黃玲齡，涉透過關係結識國防部主計局前局長陳麒中將，陳妻卓玫瓊雖未在敏昌任職，卻掛名在敏昌名下投保勞、健保，涉嫌偽造文書，卓女認罪坦承犯行，檢方去年底予卓女緩起訴處分，條件是得上繳國庫25萬元及簽立悔過書，高檢署發回再議，新北地檢署調查後，今仍做出緩起訴處分，但支付國庫金調升至32萬元。

檢調調查，由於主計局負責編列國防部所屬單位預算及決算，黃玲齡為順利取得國軍履帶標案，特意透過飯局結交現職或退役軍官，再透過國防部軍備局陳姓中校牽線，結識陳麒。

因陳麒妻卓女無工作，局長薪水收入高，由其繳納妻子的健保費較多，陳麒即商請黃幫妻子申報勞、健保，黃為討好陳，指示會計在勞工保險加保申報表上，登載卓女月薪為17280元，98年3月起，以此薪資向勞保局申報卓女勞保費，黃齡玲及敏昌林姓會計涉及偽造文書部分，檢方先前已起訴，軍備局陳姓中校及陳麒涉偽造文書部分，檢方另案偵辦中。

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  • 陸軍中將陳麒（右）。（資料照，記者王敏為攝）

    陸軍中將陳麒（右）。（資料照，記者王敏為攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 戰車履帶弊案 戰車履帶採購弊案 陳麒
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