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億圓富涉吸金37億 集團11名成員遭訴

2017-04-06  14:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富投資控股公司集團總裁陳子龍，自詡為「台灣巴菲特」，涉嫌以老鼠會、互助會、集點換商品及月領2％顧問費等手法，2年吸金37億元，新北地檢署今依詐欺、違反銀行法等罪，起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟、秘書長吳並修、總經理文智和、副總經理沈芳如等11人，並對使用假名的陳子龍（真名:周瑞慶）發布通緝，檢方並查扣現金5千萬餘元及3台百萬名車。

檢調調查，億圓富公司透過說明會向投資人宣稱公司跨足多項產業，旗下20多間子公司投資渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業，未來將「上市上櫃」，以公司前景看好為由，吸引投資人注意後，再以「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」、「質押股票」、「給與點數購買電子商務商品」、「每月繳交定額互助款，屆期再領回全部互助款項」等4大手法，誘使上百名投資人投資，違法吸金。

檢方另依刑事訴訟法扣押新制規定，向法院聲請凍結涉案人、涉案公司名下400個帳戶、六都共200多筆不動產，是扣押新制上路後，全國首件一次扣押這麼大筆的不動產。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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