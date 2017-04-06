車卡坡險墜谷 勇警爬車頂救人
2017-04-06 14:29
〔記者李容萍／桃園報導〕怎麼「卡」車了？還差一點墜谷！
桃園市大溪警分局榮華派出所3日上午獲報，復興區雪霧鬧產業道路約1公里下坡處，有一輛休旅車卡在邊坡草堆中，下方是深達150公尺的山谷岌岌可危，警方到場擔心邊坡草叢承受不住自小客車重量，冒險下到車輛駕駛座旁，順利救出困在駕駛座的37歲張姓男子。
張男向警方表示，和妻子趁著連假開車到復興區雪霧鬧露營，當時已經結束行程開車要下山回家，但開到這處產業道路下坡路段時，因為煞車不住滑向路旁草叢，卡在邊坡草叢中，差一點墜落到山谷裡，同車的妻子先自行脫困，但駕駛座的位置不易自行逃離，幸好警方冒險即時救援，否則後果不堪設想。
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