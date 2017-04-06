PＯ地震不實照不起訴 賴清德：警將依法裁罰
2017-04-06 14:25
〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年2月11日凌晨，台南發生規模5.6地震，民眾拿出去年0206的大樓坍塌照片PO文網傳，今日檢方宣布偵查終結，認為沒有恐嚇公眾意圖，都予以不起訴處分，對此，市長賴清德表示，檢方雖然以被告4人尚不具備恐嚇公眾之主觀故意，而未予以起訴，但也認定4人行為，仍違反社會秩序維護法相關規定，市警察局將依社會秩序維護法相關規定，對4人進行裁罰，也給社會一個警示教育。
賴清德表示，任何天然災害發生之時，是大家要共體時艱，以愛相扶持的時候，而不是傳播不實的圖片跟謠言，造成恐慌，甚至影響救災，這個案例希望給社會提供一個災害事件發生時的態度教育。
據了解，今年2月11日凌晨1時許，台南發生規模5.6地震，民眾以去年0206的大樓坍塌照片重新PO文，市警局事後將3名涉嫌散布謠言與照片的民眾，以恐嚇公眾罪嫌函送南檢，還有1名轉貼的未成年少女被函送少年法庭，今日檢方偵結不起訴處分。
不過，刑事罪恐嚇公眾罪部分不起訴，但4人在網路散布謠言，另依違反社會秩序維護法第63條第5款規定開罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。市刑大今日接到檢方的不起訴書，將發文請轄區分局對當事人裁罰。
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