路邊撒尿遇警 男稱「良民」被搜出毒品

2017-04-06 14:32

〔記者余衡／新北報導〕「我是良民！」40歲高姓男子昨天晚上8點多在新北市土城區溪頭路旁小便，警方巡邏行經該處上前勸阻，高男見員警靠近嚇得直說「我什麼都沒做，我是良民！」此語反令警方起疑盤查，發現他有多項毒品前科，拍搜高男身體果然從他長褲口袋內查出1小包白色不明粉末，隨即將他帶回偵辦。

經檢測確認該白色粉末為安非他命，從事保全工作的高男坦承持有並施打毒品，他供稱因為工作日夜顛倒壓力大，雖經曾接受勒戒但仍無法戒除毒癮，全案訊後依毒品罪移送法辦。

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