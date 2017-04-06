安全帽向後噴發 真實版「馬力歐賽車」新竹上演
2017-04-06 14:25
〔記者王駿杰／新竹報導〕電玩「馬力歐賽車」中，前車向後車噴放陷阱、道具，阻撓追擊的經典畫面在新竹真實上演！
一名網友4日騎機車行經新竹市中華路時，左前方一名機車騎士疑似未扣緊安全帽扣環，整頂安全帽忽然從其頭上鬆脫掉落，讓該網友嚇一大跳，所幸及時閃避才未釀成憾事，事後該網友將行車紀錄器影片PO上臉書社團，引發網友熱議。
警方提醒，戴安全帽未繫扣環，視同未戴安全帽，可依《交通管理處罰條例》處以500元罰鍰，若安全帽不慎掉落致後方發生交通事故，掉落方車主也須負擔肇事責任，另外，戴安全帽未繫扣環，一旦遇到突發狀況，因無法保護頭部，容易造成嚴重傷亡。
這名網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，並上傳行車紀錄器影片，指「出門在外，平安回家最好」，畫面中，只見該網友行經中華路外側車道，左前方一名穿黑外套的機車騎士，疑似未扣緊安全帽，整頂安全帽忽然從頭上脫落，沿路滾到該網友騎乘的機車前，所幸未釀成車禍。
不少網友紛紛回應「馬力歐賽車？」、「一堆北七戴安全帽不綁好的」、「上次也差點被害死」、「 還好只是安全帽掉了~平安回家最好」、「希望大家永遠平安，下次不會有任何人壓到安全帽翻車！」
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