春風被控教唆打人 警方還原：對方先埋伏動手砍人

2017-04-06 14:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕玖壹壹春風今早被謝姓民眾指控教唆小弟打人，謝姓民眾指稱，幫姑姑討會錢，結果被打到頭破血流，還被春風恐嚇要他死。春風則指控對方先埋伏，並動手砍傷父親與家人。

彰化警方二林分局剛剛做出聲明，謝男（37歲）事先埋伏在春風父親家前，見春風父親回家後，即上前要催討債務，雙方一言不和，謝男即持農用砍刀砍向對方，春風家人見狀衝出來與謝男扭打，造成雙方雙雙掛彩，春風父親右手被砍傷，謝男頭、手等受傷，警方到場處理，將雙方各依傷害罪移送。

謝姓民眾今早接受採訪時指出，與春風家並不熟識，因為春風父親欠姑姑53萬會錢18年，當日晚上是要去幫姑姑討錢，並持借據來到春風父家門口，春風父否認欠錢，然後就追打謝男，謝男當晚就醫時，春風還來醫院恐嚇，聲稱「我混黑道的，你敢來跟我家要錢」並當謝母面前嗆「你兒子會死」等語，令謝男相當害怕。

謝男說，當晚是第一次去春風父親家，並沒攜帶武器，被打還被恐嚇，對春風身為藝人卻不以身作則，覺得很失望。

但是謝男說法卻遭警方打臉，芳苑分局偵查隊隊長卓志昌表示，4日晚間11點20分，謝男持60公分農用砍刀，埋伏在春風家門前100公尺土地公廟，見到春風父親開車回家後，即騎車尾隨，雙方在春風家門口一言不和，謝男於是動手砍人，春風弟弟與堂哥見狀持球棒衝出，雙方扭打一團，春風父親右手食指被砍傷，謝男頭、手腳等多處受傷。

卓志昌說，隔日上午警方將春風父、弟弟、堂哥3人依傷害罪移送，訊後飭回。目前雙方都互提傷害告訴。

春風被控教唆打人，警方還原直言，對方早有預謀。