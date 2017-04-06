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遊覽車誤闖廣場 壓碎地板玻璃動彈不得

一台遊覽車直接闖入鳳山體育場前的鳳凌廣場，結果不慎開到地板玻璃造景上，致玻璃地板因不堪負荷碎裂。（圖擷自爆料公社）

2017-04-06  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書粉絲團爆料公社表示，今早鳳山體育場前的鳳凌廣場，有一台遊覽車闖入，不慎壓毀地板玻璃造景，後輪陷入坑內動彈不得。

一名網友在《臉書》不公開社團「爆料公社」PO照片表示，有一台遊覽車直接闖入鳳山體育場前的鳳凌廣場，結果不慎開到地板玻璃造景上，玻璃地板不堪負荷碎裂，遊覽車後輪就直接卡在玻璃造景內，由於該廣場禁止車輛進入，廣場外也有路障，遊覽車為何要開進廣場，還有待調查。

有網友質疑，「是不是遊覽車貪圖不想找路迴轉或繞路，想在那邊迴車」，其他網友也紛紛表示，「看到有玻璃應該要避開吧！是有多少玻璃能承受好幾噸的重量」、「這個大概只能等吊車來拉了吧」、「中陷阱了」。

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  • 遊覽車後輪直接卡在玻璃地板造景內，動彈不得。（圖擷自爆料公社）

    遊覽車後輪直接卡在玻璃地板造景內，動彈不得。（圖擷自爆料公社）

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